В Красноярском крае значительно подорожали обручальные кольца

Кроме того, по данным местных ЗАГСов, в последние месяцы наблюдается рост числа свадеб, что также способствовало повышенному спросу на обручальные кольца. В апреле и мае были популярные даты для свадебных торжеств, и ЗАГСы работали даже в выходные дни, что также повлияло на увеличение продаж.