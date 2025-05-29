В Красноярском крае значительно подорожали обручальные кольца

Согласно последним данным Росстата, в Красноярском крае годовая инфляция по итогам апреля замедлилась и составила почти 11%. При этом цены на услуги и продукты за последний год увеличились почти на 14%.
Наименьший рост цен наблюдается среди непродовольственных товаров, где в среднем за год они подорожали на 6%. Некоторые категории товаров, такие как пылесосы, планшеты и смарт-часы, даже подешевели.
Однако обручальные кольца стали исключением, их стоимость возросла примерно на треть. Управляющий красноярским отделением Банка России Сергей Журавлев отметил, что основным фактором этого роста стало удорожание золота, цена которого за год увеличилась на 25%.
Кроме того, по данным местных ЗАГСов, в последние месяцы наблюдается рост числа свадеб, что также способствовало повышенному спросу на обручальные кольца. В апреле и мае были популярные даты для свадебных торжеств, и ЗАГСы работали даже в выходные дни, что также повлияло на увеличение продаж.
Ранее рассказывали, что в Красноярском крае более 100 пар стали мужем и женой в красивую дату 25.05.25.