Алматы вновь в числе самых загрязнённых городов мира

Основным источником загрязнений остаётся автотранспорт. По данным правительства РК, на него приходится 59,6% всех вредных выбросов в городе — около 113 тыс. тонн в год. При этом парк автомобилей в Алматы и прилегающей области за последние годы вырос почти на 29%, и сегодня насчитывает около 1,4 млн машин. Почти половина из них — старые автомобили старше 20 лет.