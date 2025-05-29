Мошенники стали делать из детей «террористов» по геолокации

«Когда ребенок геолокацию эту отправляет, ему начинают угрожать тем, что он отправил данные террористической организации или разведке иностранного государства, а ему теперь грозит уголовная ответственность, потому что он помог, скажем так, нашим геополитическим оппонентам», — отметили в МВД.