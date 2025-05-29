Мошенники стали делать из детей «террористов» по геолокации

Мошенники придумали новый способ манипуляции подростками при помощи геолокации. Об этом рассказали в МВД России, передает ТАСС.
Злоумышленники выманивают у детей геолокацию, а затем начинают требовать выполнять то, что им скажут. В случае отказа начинают поступать угрозы уголовным преследованием за помощь террористам, добавили в ведомстве.
«Когда ребенок геолокацию эту отправляет, ему начинают угрожать тем, что он отправил данные террористической организации или разведке иностранного государства, а ему теперь грозит уголовная ответственность, потому что он помог, скажем так, нашим геополитическим оппонентам», — отметили в МВД.
Ранее «МК» писал, что мошенники теперь вместо фразы «безопасный счет» в своей криминальной схеме стали использовать иную формулировку. Сейчас это «криптовалютные», «резервные» или «декларационные» счета.