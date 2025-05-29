Путин заявил, что Валиева не понимала, что ей давали перед Олимпиадой

— Валиева, которую обвинили в применении каких-то препаратов, она тоже ничего не знала. Кто-то ей выдавал там чего-то. Это ерунда какая-то. Есть у нас определённый правительством федеральный орган в сфере медицины, который занимается профессионально. Зачем шаманов привлекать каких-то? Я не понимаю. Надо навестить здесь порядок. Контроль должен быть со стороны государства, — заявил Путин в ходе совета по развитию физической культуры и спорта в режиме видеоконференции.