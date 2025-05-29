Путин заявил, что Валиева не понимала, что ей давали перед Олимпиадой

Президент России Владимир Путин высказался о фигуристке Камиле Валиевой, которая оказалась в центре скандала из-за обвинений в употреблении запрещенных веществ на Олимпиаде в Пекине. По словам Путина, Валиева не была осведомлена о том, какие именно препараты она принимала.
— Валиева, которую обвинили в применении каких-то препаратов, она тоже ничего не знала. Кто-то ей выдавал там чего-то. Это ерунда какая-то. Есть у нас определённый правительством федеральный орган в сфере медицины, который занимается профессионально. Зачем шаманов привлекать каких-то? Я не понимаю. Надо навестить здесь порядок. Контроль должен быть со стороны государства, — заявил Путин в ходе совета по развитию физической культуры и спорта в режиме видеоконференции.
Российский лидер также подчеркнул, что существует главная медицинская организация, занимающаяся медицинским сопровождением спорта, однако некоторые федерации привлекают специалистов с сомнительной репутацией, что приводит к непредсказуемым ситуациям, с которыми сталкиваются зрители и любители спорта, передает РИА Новости.
Скандал, связанный с российской фигуристкой, которую обвинили в применении допинга и лишили первого места на зимних Олимпийских играх 2022 года, до сих пор не утих. В октябре 2024 года Европейский суд отклонил апелляцию спортсменки на дисквалификацию. Однако в феврале 2025 года Всемирное антидопинговое агентство потребовало от Валиевой возмещения судебных расходов. Эта история подробно освещена в статье «Вечерней Москвы».