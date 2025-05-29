Новосибирск останется без местной картошки: цены взлетят до 100 рублей

По данным экспертов, сокращение производства связано как с нецелесообразностью расширения посевов для хозяйств, так и с изменением потребительских привычек — новосибирцы всё реже выращивают картофель на дачах, предпочитая газоны огородам. Как отмечают фермеры, практика аренды земель под посадку картофеля, популярная в 2000-х, практически исчезла: старшее поколение отошло от дел, а молодёжь не проявляет интереса к такому труду. В результате на прилавках преобладает импортный картофель из Египта, Китая и Израиля, а средняя цена в мае достигла 80,97 рубля за килограмм, что усиливает нагрузку на потребителей в условиях и без того сложной экономической ситуации.