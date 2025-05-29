Посол Беляев: Швеция готовит коридоры для переброски войск в Прибалтику

Власти Швеции занялись модернизацией и расширением транспортных коридоров для потенциальной переброски военнослужащих в Финляндию и Прибалтику. Об этом рассказал посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
Дипломат уточнил, что на такие действия в Швеции пошли после того, как начало действовать оборонное соглашение с США, согласно которому шведские власти должны предоставить Вашингтону доступ к 17 военным объектам.
«Вашингтон получает возможность размещать на территории страны-подписанта DCA американские воинские контингенты и вооружение не только в рамках союзнических обязательств … но и в национальном качестве», — отметил посол в беседе с РИА Новости.
Беляев считает, что ратификация оборонного соглашения с США стала еще одним шагом на пути к милитаризации Швеции.
Ранее появилось сообщение, что Швеция начала обучать новое поколение военных ведению боевых действий в Арктике. Как пишет WSJ, страна пытается подготовить элитные войска для противостояния России в Арктике.