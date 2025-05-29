Почему Пугачёву и Урганта не признают иноагентами: Объяснение Минюста

В Министерстве юстиции РФ заявили об отсутствии оснований для включения телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачевой в реестр иностранных агентов. Как пояснил заместитель главы ведомства Олег Свириденко в комментарии ТАСС, такое решение связано с отсутствием фактов нарушения законодательства со стороны артистов.
Чиновник подчеркнул, что ведомство работает исключительно на основании подтвержденных данных.
«Мы без фактуры не работаем. Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим. На сегодняшний день оснований для признания их иноагентами нет», — отметил представитель Минюста.
Свириденко также напомнил, что включение в реестр происходит только при наличии доказанных нарушений закона. Ведомство руководствуется федеральным законодательством о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.
Напомним, с 2 мая в России действуют новые критерии признания иностранным агентом. Теперь этот статус могут получить граждане, содействующие реализации решений международных организаций, направленных против безопасности РФ, или вовлекающие граждан, включая несовершеннолетних, в сбор сведений о военно-технической деятельности страны, если эта информация может представлять угрозу безопасности.
Пугачёва покинула Россию в октябре 2022 года. Вместе с детьми и супругом Максимом Галкиным* она отправилась в Израиль, получив при этом в свой адрес не малый шквал критики. Известно, что в октябре 2023 года эстрадная певица все же возвращалась на родину, чтобы записать три песни, однако они так и не были опубликованы. Видимо треки создавались для личного архива.
В свою очередь Иван Ургант оформил статус индивидуального предпринимателя в Париже. Как сообщали РИА Новости, телеведущий указал в качестве вида деятельности постановку и производство шоу. Как адрес был указан жилой дом в 7-м округе Парижа, расположенный рядом с Домом Инвалидов и зданием Национального собрания.
После того как о бизнесе телеведущего написали СМИ, Ургант закрыл ИП во Франции. Шоумен заявил, что ничего не открывал и переезжать во Францию он вообще не собирался.
*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.