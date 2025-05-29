Почему Пугачёву и Урганта не признают иноагентами: Объяснение Минюста

Пугачёва покинула Россию в октябре 2022 года. Вместе с детьми и супругом Максимом Галкиным* она отправилась в Израиль, получив при этом в свой адрес не малый шквал критики. Известно, что в октябре 2023 года эстрадная певица все же возвращалась на родину, чтобы записать три песни, однако они так и не были опубликованы. Видимо треки создавались для личного архива.