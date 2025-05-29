Новосибирцы могут отдохнуть в санаториях бесплатно: как получить путевку

Новосибирские ветераны труда, не имеющие работы, могут бесплатно отдохнуть и поправить здоровье в 11 из 20 санаториев области в рамках программы социальной поддержки. Как сообщила министр социального развития региона Елена Бахарева в эфире телеканала «Вести», для получения путевки необходимо обратиться в Центр социальной поддержки по месту жительства и встать в очередь, которая пользуется высоким спросом среди жителей области.