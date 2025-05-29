Скончался американский телеведущий Ронни Даггер

Он делился знаниями со студентами, преподавая в университетах и колледжах. Лауреат Премии Джорджа Полка. Его участие отмечено в ряде документальных проектов: дважды он фигурировал в сериале «Американское приключение» (удостоен более двухсот наград и номинаций, в том числе «Оскара») и в картине о Молли Айвинс «Поднять шум».