Скончался американский телеведущий Ронни Даггер

27 мая 2025 года завершил свой земной путь Рональд «Ронни» Эдвард Даггер — американский публицист, редактор, писатель, телеведущий, стоявший у истоков прогрессивной журналистики в Техасе. Свой 95-летний юбилей он отметил в апреле.
Согласно информации на сайте The Texas Observer, основанного Даггером, кончина журналиста наступила вследствие осложнений, связанных со старческой деменцией. Жизнь Даггера угасла в стенах дома престарелых в Остине.
Родом из Чикаго, Рональд Даггер окончил Техасский университет с отличием. Его карьера охватывала работу с множеством влиятельных средств массовой информации, включая Harper’s Magazine — одно из старейших изданий страны.
Он делился знаниями со студентами, преподавая в университетах и колледжах. Лауреат Премии Джорджа Полка. Его участие отмечено в ряде документальных проектов: дважды он фигурировал в сериале «Американское приключение» (удостоен более двухсот наград и номинаций, в том числе «Оскара») и в картине о Молли Айвинс «Поднять шум».
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