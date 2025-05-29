Известный кенийский писатель Нгуги ва Тхионго умер в возрасте 87 лет

Настоящее имя литератора — Джеймс Нгуги. Он писал как на английском, так и на родном кикуйю, добившись признания далеко за пределами Африки. Его известные произведения, включая «Не плачь, дитя», «Пшеничное зерно» и «Кровавые лепестки», были переведены на множество языков, в том числе на русский.