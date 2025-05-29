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Известный кенийский писатель Нгуги ва Тхионго умер в возрасте 87 лет

Писатель, чье имя при рождении было Джеймс Нгуги, писал на английском языке и языке кикуйю.

Источник: Аргументы и факты

Кенийское издание Standard сообщило о смерти известного писателя Нгуги ва Тхионго, скончавшегося в возрасте 87 лет после продолжительной болезни.

Информацию подтвердили родные, в частности его дочь Ванджика ва Нгуги.

В заявлении семьи подчеркивается, что писатель прожил насыщенную жизнь и с достоинством прошёл через все испытания. Родные призвали почтить его память и творчество в духе его последней воли.

Настоящее имя литератора — Джеймс Нгуги. Он писал как на английском, так и на родном кикуйю, добившись признания далеко за пределами Африки. Его известные произведения, включая «Не плачь, дитя», «Пшеничное зерно» и «Кровавые лепестки», были переведены на множество языков, в том числе на русский.

Ранее американский актер Эд Гейл, сыгравший роль куклы Чаки в фильме ужасов «Детские игры», умер на 62-м году жизни.