Жителя Прикамья будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью соседа

В Краснокамске завершено расследование уголовного дела в отношении ранее не судимого 34-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с применением предмета, используемого в качестве оружия, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Правоохранители установили, что обвиняемый с семьей проживает в дуплексе — доме с двумя жилыми секциями, которые разделяются общей стеной. Сосед фигуранта − 33-летний мужчина, имеющий группу инвалидности. Сосед живет один, но у него часто собираются гости: они вместе с хозяином выпивают, громко слушают музыку и нецензурно бранятся. Краснокамец не раз просил соседа не шуметь, особенно по ночам, а также предлагал помощь в установке шумоизоляции, но договориться с шумным мужчиной не удалось.
Как-то рано утром фигурант, вооружившись бейсбольной битой, пошел к соседу — у него опять всю ночь играла музыка и были слышны крики. Увидев мужчину с битой, гость убежал, а сам хозяин, не обращая внимания на соседа, продолжил выпивать. Разозлившись, злоумышленник несколько раз ударил соседа битой по плечу, а потом еще кулаком по телу.
В больнице потерпевшему диагностировали закрытый оскольчатый перелом шейки левого плеча со смещением.
Краснокамца задержали полицейские, на допросе он дал признательные показания.
Теперь уголовное дело передано в суд.