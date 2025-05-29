Жителя Прикамья будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью соседа

Правоохранители установили, что обвиняемый с семьей проживает в дуплексе — доме с двумя жилыми секциями, которые разделяются общей стеной. Сосед фигуранта − 33-летний мужчина, имеющий группу инвалидности. Сосед живет один, но у него часто собираются гости: они вместе с хозяином выпивают, громко слушают музыку и нецензурно бранятся. Краснокамец не раз просил соседа не шуметь, особенно по ночам, а также предлагал помощь в установке шумоизоляции, но договориться с шумным мужчиной не удалось.