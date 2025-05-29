Меликов призвал снести незаконные многоэтажки в Дагестане

«У нас сегодня в Дагестане с нарушением нормативных требований выявлено больше 800 домов. В основном, конечно, это Махачкала, а потом Каспийск, но и другие города тоже этим грешат… Сегодня мы определяем степень безопасности тех многоквартирных домов, которые мы можем нормативно оформить, соответственно, поставить на учет, на баланс, в том числе в сетевых компаниях, и уже правильно продолжать их эксплуатацию… Что касается тех домов, которые вообще уже признаны незаконно возведенными, у нас такие объекты есть в том числе на стадии строительства, я думаю, что здесь решение должно быть радикальное: запрет строительства и их снос», — сказал Меликов РИА Новости на полях Кавказского инвестиционного форума, комментируя случаи взрывов газа в многоэтажках.