Меликов призвал снести незаконные многоэтажки в Дагестане

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 29 мая — РИА Новости. Незаконно строящиеся или уже возведенные в Дагестане многоэтажные жилые дома, не отвечающие требованиям безопасности, должны быть снесены, а в городах республики нужно провести реновацию с освобождением площадей под комплексное развитие территорий, заявил в интервью РИА Новости глава региона Сергей Меликов.
«У нас сегодня в Дагестане с нарушением нормативных требований выявлено больше 800 домов. В основном, конечно, это Махачкала, а потом Каспийск, но и другие города тоже этим грешат… Сегодня мы определяем степень безопасности тех многоквартирных домов, которые мы можем нормативно оформить, соответственно, поставить на учет, на баланс, в том числе в сетевых компаниях, и уже правильно продолжать их эксплуатацию… Что касается тех домов, которые вообще уже признаны незаконно возведенными, у нас такие объекты есть в том числе на стадии строительства, я думаю, что здесь решение должно быть радикальное: запрет строительства и их снос», — сказал Меликов РИА Новости на полях Кавказского инвестиционного форума, комментируя случаи взрывов газа в многоэтажках.
Он отметил, что на протяжении многих лет города республики, прежде всего Махачкала, хаотично застраивались многоквартирными домами без учета потребностей жителей: без детских площадок, парковок, социальных объектов. Кроме того, застройщики не получали от ресурсоснабжающих организаций технические условия, не ставились приборы учета, в результате в регионе «воруют газ и электроэнергию».
Как отметил Меликов, сложившаяся ситуация создает угрозу безопасности собственников квартир, а также стала фактором «огромной задолженности» перед «Россетями» и «Газпромом».
«Сегодня особенно Махачкала, да и другие города нуждаются в реновации, то есть в освобождении площадей для планового и законного строительства, которое мы можем реализовать по программе комплексного развития территорий, где помимо домов будут предусмотрены другие объекты жилой инфраструктуры, как я уже говорил, дворовые пространства, стоянки для транспорта, выезд на транспортные коммуникации… Это, безусловно, соблюдение всех технических условий по подключению газа, света, подачи воды и организации водоотведения. Ну и, конечно, то, что по комплексному развитию территорий обязательно будет предусмотрено создание и строительство социальных объектов», — отметил Меликов.
Второй Кавказский инвестиционный форум прошел с 25 по 27 мая в Минеральных Водах. Организатором КИФ выступил фонд «Росконгресс» при поддержке Минэкономразвития РФ. Центральная тема — «Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее». РИА Новости выступило информационным партнером форума.