В Челябинской области установится аномальная жара

Горожане уже достают из закромов купальники и вспоминают адреса пляжей. Но пока до купательных выходных далеко, приходится париться на работе. Чтобы ждать было не так обидно, выдра Маня решила показать мастер-класс по водным процедурам. Секреты изобретательного зверька можно подсмотреть в освежающем видео.