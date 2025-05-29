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В Челябинской области установится аномальная жара

Сухая и очень тёплая погода ожидается на Южном Урале 29 мая. Синоптики предупреждают: температура будет аномально высокой для последнего весеннего месяца. Надолго ли с нами жара, рассказываем.

Источник: Pchela.News

По данным Гидрометцентра, 29 мая в Челябинской области под влиянием антициклона сохранится малооблачная и сухая погода. Днём столбики термометров поднимутся до +25…+30 градусов. Осадков не ожидается, ветер северо-западный, 3−8 метров в секунду.

В Челябинске днём будет ещё теплее: +28…+30°.

Такая жара считается аномальной для конца мая. Согласно долгосрочному прогнозу, она продержится до понедельника включительно, а уже во вторник, 3 июня, будет значительно свежее — дневная температура не превысит +23°.

Горожане уже достают из закромов купальники и вспоминают адреса пляжей. Но пока до купательных выходных далеко, приходится париться на работе. Чтобы ждать было не так обидно, выдра Маня решила показать мастер-класс по водным процедурам. Секреты изобретательного зверька можно подсмотреть в освежающем видео.