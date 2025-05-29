Российские военные после освобождения населенного пункта Богдановка в ДНР обнаружили там тела темнокожих наемников, передает РИА Новости.
Как рассказал штурмовик 90-й танковой дивизии группы войск «Центр» Ибрагим Газиев, в Богдановке был один уцелевший дом, где ВСУ обустроили очень хороший укрепленный пункт.
После освобождения населенного пункта российские бойцы обнаружили на позициях ВСУ очень большой арсенал, а также тела темнокожих наемников.
«Два тела было темнокожих, лично я которых видел. На них не было никаких опознавательных знаков, документов при них не было. В любом случае это не украинцы, это уж точно понятно», — сказал Газиев.
Ранее сообщалось, что перед штурмом Богдановки российские военные сбрасывали аудиоколонки на позиции ВСУ с призывом сдаться в плен.
Командир штурмового взвода 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Денис Деревин рассказывал, что российские бойцы перед штурмом четыре дня находились на скрытой позиции неподалёку от укреплений ВСУ.
Об освобождении Богдановки стало известно 24 апреля.