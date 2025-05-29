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ВС РФ в освобожденной Богдановке обнаружили тела темнокожих наемников ВСУ

На обнаруженных в Богдановке телах темнокожих наемников ВСУ не было никаких опознавательных признаков.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные после освобождения населенного пункта Богдановка в ДНР обнаружили там тела темнокожих наемников, передает РИА Новости.

Как рассказал штурмовик 90-й танковой дивизии группы войск «Центр» Ибрагим Газиев, в Богдановке был один уцелевший дом, где ВСУ обустроили очень хороший укрепленный пункт.

После освобождения населенного пункта российские бойцы обнаружили на позициях ВСУ очень большой арсенал, а также тела темнокожих наемников.

«Два тела было темнокожих, лично я которых видел. На них не было никаких опознавательных знаков, документов при них не было. В любом случае это не украинцы, это уж точно понятно», — сказал Газиев.

Ранее сообщалось, что перед штурмом Богдановки российские военные сбрасывали аудиоколонки на позиции ВСУ с призывом сдаться в плен.

Командир штурмового взвода 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Денис Деревин рассказывал, что российские бойцы перед штурмом четыре дня находились на скрытой позиции неподалёку от укреплений ВСУ.

Об освобождении Богдановки стало известно 24 апреля.