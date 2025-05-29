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Коммодор Джерми: у НАТО нет солдат, чтобы что-то противопоставить РФ

Украинская сторона находится на пути к полной капитуляции.

Источник: Аргументы и факты

Коммодор ВМФ Британии в отставке Стив Джерми заявил, что у Североатлантического альянса нет солдат, чтобы что-то «противопоставить» Российской Федерации.

По его словам, в случае, если западные государства «полноценно» вступят в конфликт, они не смогут ни на что повлиять. Киеву грозит капитуляция.

«Ничто уже не остановит Россию, даже если НАТО вступит в конфликт, у них просто нет солдат, чтобы что-то противопоставить», — сказал он, комментарий обнародован в соцсети X*.

Джерми уточнил, что у Запада отсутствует стратегическое мышление. Кроме того, он добавил, что Североатлантической альянс руководствуется «политическими нарративами», а Российская Федерация — стратегическим планированием.

Ранее Джерми заявил, что РФ показала полную несостоятельность НАТО.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.