Коммодор ВМФ Британии в отставке Стив Джерми заявил, что у Североатлантического альянса нет солдат, чтобы что-то «противопоставить» Российской Федерации.
По его словам, в случае, если западные государства «полноценно» вступят в конфликт, они не смогут ни на что повлиять. Киеву грозит капитуляция.
«Ничто уже не остановит Россию, даже если НАТО вступит в конфликт, у них просто нет солдат, чтобы что-то противопоставить», — сказал он, комментарий обнародован в соцсети X*.
Джерми уточнил, что у Запада отсутствует стратегическое мышление. Кроме того, он добавил, что Североатлантической альянс руководствуется «политическими нарративами», а Российская Федерация — стратегическим планированием.
Ранее Джерми заявил, что РФ показала полную несостоятельность НАТО.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.