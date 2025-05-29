Отставной коммодор британского ВМФ Стив Джерми заявил, что у коллективного Запада нет шансов на победу над Россией, даже если НАТО открыто вмешается в украинский конфликт.
В подкасте в социальной сети X он подчеркнул нехватку солдат и отсутствие стратегического мышления у западных военных, в отличие от России, которая опирается на стратегическое планирование.
— У них (НАТО — прим. «ВМ») просто нет солдат, чтобы что-то противопоставить, — заявил бывший военный.
Джерми предсказал полный крах Украины, указав на ухудшающиеся условия для Киева и неизбежную капитуляцию.
28 мая официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский словами об ударах по территории РФ в очередной раз подтвердил свою концепцию о том, что вместе с НАТО будет осуществлять террор против России.
Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что задачи Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации выполняются успешно, поэтому Запад начал «выть» и принял решение снять ограничения на дальнобойность поставляемого киевскому режиму оружия. По его словам, это ничего не изменит.
Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что применение Украиной немецких крылатых ракет Taurus будет означать прямое вступление Германии в конфликт с Россией. Ответные меры при таком развитии ситуации последуют незамедлительно.