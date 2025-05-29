Трамп назвал слишком большим подаренный Катаром Boeing

Ранее Трампу напомнили, что президент США не должен принимать сюрпризы стоимостью в 400 с лишним млн долларов, имея в виду подаренный самолет. Однако глава Белого дома сумел выкрутиться, отметив критикам: кто-то говорит, что нельзя принимать подарки ради страны, а почему бы и нет?