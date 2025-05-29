Трамп назвал слишком большим подаренный Катаром Boeing

Президент США Дональд Трамп назвал подаренный катарским правительством самолет Boeing 747−8 «слишком большим».
«Откровенно говоря, он слишком большой», — сказал американский лидер, комментируя подарок.
Трамп не ответил на вопрос, будет ли подаренный лайнер использоваться в качестве «Борта номер один» (Air Force One), лишь уточнив, что сейчас воздушное судно находится в США и «проходит переоборудование по военным стандартам».
Глава Белого дома также признался, что не знает точной стоимости работ для приведения лайнера в соответствие со всеми нормами безопасности, но отметил, что «это будет чертовски дешевле, чем строить новый» самолет.
Кроме того, американский лидер раскритиковал американского авиапроизводителя Boeing, указал на задержки в замене нынешнего президентского самолета, который эксплуатируют с начала 1990-х годов.
Ранее Трампу напомнили, что президент США не должен принимать сюрпризы стоимостью в 400 с лишним млн долларов, имея в виду подаренный самолет. Однако глава Белого дома сумел выкрутиться, отметив критикам: кто-то говорит, что нельзя принимать подарки ради страны, а почему бы и нет?