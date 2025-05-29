Европейский союз не обладает возможностями для замены США в вопросе военной помощи Украине. Такое заявление сделал депутат Европарламента Фернан Картайзер в беседе с РИА Новости.
«Европа не может заменить США. У нас нет таких ресурсов. Мы годами пренебрегали армиями, у нас нет складов, чтобы продолжать усилия», — пояснил депутат.
Политик подчеркнул, что дальнейшие перспективы поддержки Киева полностью зависят от позиции Вашингтона. По его словам, даже президент США Дональд Трамп пока не определился с будущей политикой поставок вооружений.
Он также выразил сомнение в эффективности текущего курса, отметив, что постоянные поставки оружия лишь провоцируют рост цен на мировом рынке вооружений. По мнению Картайзера, достижение мирного соглашения с Россией стало бы более разумным решением для помощи Украине.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что для успешных переговоров между Россией и Украиной необходимо устранить основные причины кризиса. По его словам, Москва заинтересована в выполнении всех достигнутых за последние три года соглашений, однако Киев не исполняет свои обязательства.