ЦЭ по языкам пройдет в Беларуси в четверг

ЦЭ по русскому языку стал самым популярным предметом в этом году, на него зарегистрировались более 46 тысяч выпускников. Белорусский язык, экзамен по которому также пройдет 29 мая, вошел в тройку лидеров по количеству зарегистрированных — свыше 10 тысяч человек.