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ЦЭ по языкам пройдет в Беларуси в четверг

Выпускники школ сдадут второе обязательное испытание, а на следующей неделе поступающих ждет централизованное тестирование.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Второй централизованный экзамен — по русскому или белорусскому языку — пройдет в Беларуси в четверг, сообщает Sputnik.

Испытание начнется в 11:00. Согласно регламенту, конверты с тестами извлекут из сейфа и в сопровождении организационной комиссии доставят в аудитории к этому времени.

Для школьников проведут подробный инструктаж по заполнению бланков ответов, после чего они получат тестовые задания и приступят к выполнению экзамена.

ЦЭ по русскому языку стал самым популярным предметом в этом году, на него зарегистрировались более 46 тысяч выпускников. Белорусский язык, экзамен по которому также пройдет 29 мая, вошел в тройку лидеров по количеству зарегистрированных — свыше 10 тысяч человек.

Напомним, первый ЦЭ по предмету на выбор состоялся 26 мая. Для его прохождения зарегистрировались 56 932 одиннадцатиклассника, не явились 146 человек. Также к экзамену не были допущены три выпускника из-за отсутствия паспорта.

Кроме того, шесть человек не смогли завершить испытание по состоянию здоровья — им своевременно оказали медицинскую помощь. Экзамен они смогут пересдать в резервные дни.