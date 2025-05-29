Снег продолжает идти в Красноярском крае третий день подряд

На протяжении трех дней снег выпадает в Красноярске и его окрестностях, а также в Хакасии. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
В течение вторника и среды осадки в виде снега были зафиксированы также в Кемеровской области, Алтайском крае, а также в Томской и Новосибирской областях.
По информации агентства, в самом Красноярске снег уже растаял, однако его можно увидеть в пригородах.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал о возможных снегопадах и заморозках в Сибири в ближайшие дни. Он отметил, что 28 и 29 мая температура в Алтайском крае и Томской области может опуститься до −3°C. Заморозки также ожидаются в Кемеровской области, Хакасии и Туве.
Ранее мы публиковали предварительный прогноз погоды на июнь 2025.