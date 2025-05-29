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В Хабаровске школьница получит 50 тысяч за укус бездомной собаки

Мэрию обязали выплатить компенсацию пострадавшей девочке.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске суд рассмотрел иск прокурора в интересах 13-летней школьницы, пострадавшей от нападения собаки. Муниципалитет обязали компенсировать моральный вред. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Нападение произошло осенью прошлого года у продуктового магазина на улице Первостроителей. На девочку набросилась бездомная собака и укусила ее.

«Прокуратура Краснофлотского района обратилась в суд с требованием взыскать с администрации города компенсацию», — рассказали в ведомстве.

По решению суда в пользу пострадавшей взыскано 50 тысяч рублей. Ход исполнения судебного решения находится на контроле прокуратуры.