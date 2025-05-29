Рубио «пропал»: в Совфеде предположили, почему госсек не выступает публично и как влияет на позицию Трампа

Американский лидер Дональд Трамп не имеет полного представления о ситуации вокруг Украины. Все «бразды правления» в настоящий момент берет на себя госсек США Марко Рубио. Он докладывает Дональду Трампу не всё. Так считает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, чью речь транслировал Первый канал.
По его мнению, Марко Рубио «оттесняет» от президента США чиновников с более реалистичным представлением об Украине. Госсек, продолжил сенатор, выставляет Москву агрессором. Однако Владимир Джабаров выразил надежду на «излечение» Дональда Трампа от внушаемой ему пропаганды. Сенатор назвал Марко Рубио наиболее опасным из окружения американского лидера.
«Неслучайно госсек США как бы пропал, он мало где выступает публично. Как раз он взял все бразды правления на себя и реально оттесняет от Дональда Трампа людей, которые имеют другую позицию, более реалистичную, которая нам в первое время импонировала», — заключил Владимир Джабаров.
28 мая Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор. Госсек США вновь напомнил о желании Вашингтона принудить Москву и Киев к диалогу.