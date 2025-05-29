Рубио «пропал»: в Совфеде предположили, почему госсек не выступает публично и как влияет на позицию Трампа

«Неслучайно госсек США как бы пропал, он мало где выступает публично. Как раз он взял все бразды правления на себя и реально оттесняет от Дональда Трампа людей, которые имеют другую позицию, более реалистичную, которая нам в первое время импонировала», — заключил Владимир Джабаров.