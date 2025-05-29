В Беларуси эпидемиологи запретили продавать российские бумажные салфетки

В Беларуси запретили продавать российские бумажные салфетки популярного бренда. Это регламентирует соответствующее постановление заместителя Министра здравоохранения — главного санитарного врача Беларуси (№ 16 от 26 мая 2025-го).
Документ вводит временный запрет и сообщает об изъятии из продажи бумажных салфеток от российского производителя ООО «ТишьюПром» с печатью Gratias (ГОСТ Р 52354−2005).
Как пояснили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, запрет вводится из-за неоднократного выявления несоответствия продукции. Так, белорусские специалисты нашли несоответствия по органолептическому показателю «внешний вид» к требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических норм Таможенного союза.
Эпидемиологи подчеркнули, что данная продукция несет риски ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, состояния среды обитания человека, качества, безопасности и безвредности продукции, в том числе представляет потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан.
Оставшийся в реализации товар изымут из магазинов.
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