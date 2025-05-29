В Беларуси эпидемиологи запретили продавать российские бумажные салфетки

Как пояснили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, запрет вводится из-за неоднократного выявления несоответствия продукции. Так, белорусские специалисты нашли несоответствия по органолептическому показателю «внешний вид» к требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических норм Таможенного союза.