Ливни и грозы ожидаются в Беларуси в четверг

В МЧС в свою очередь предупреждают, что туман снижает видимость, затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий. Порывистый ветер может повредить и обрывать линии связи и электропередач, а также стать причиной отключения электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах.