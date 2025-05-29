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Ливни и грозы ожидаются в Беларуси в четверг

Сильные дожди могут привести к подтоплению отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий и автодорог местного значения.

Сейчас в Ричмонде: +16° 4 м/с 88% 760 мм рт. ст. +14°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Сильные дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси в четверг, ночью и утром местами возможен туман, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно, на большей части территории страны пройдут дожди, в отдельных районах возможны сильные дожди и грозы. Утром местами сгустится туман. Ветер юго-восточный 4−9 м/с, при грозах порывы могут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +17…+23°С.

В Минске в четверг установится облачная погода, временами пройдет дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный умеренный, при грозе порывистый. Столбик термометра поднимется в белорусской столице до отметки +18…+20°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что туман снижает видимость, затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий. Порывистый ветер может повредить и обрывать линии связи и электропередач, а также стать причиной отключения электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах.

Сильные дожди могут привести к подтоплению отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий и автодорог местного значения.

Народные приметы на 29 мая.

В народном календаре 29 мая значился День Федора Житника. Праздник считался последней отличной возможностью для посева яровых. Так и говорили: «У Житника забота — ячменное поле заборонить». На стол в честь Дня Федора подавали кашу — манную, ячневую, гречневую или пшенную.

Народные приметы:

кучевые облака двигались быстро и в одном направлении с тучами — к ясной сухой погоде;

если на прудах появлялись листья кувшинки, заморозков больше не ждали;

бабочки не покидали укрытие даже после дождя — ненастье затягивалось;

много рябины виднелось на деревьях в этот день — осень ожидали сырой, мало — сухой;

гремел гром — предвкушали богатый урожай зерновых;

лягушки и жабы громко квакали во время дождя — ждали улучшения погоды;

соловей затихал — ячмень начинал колоситься;

собака спокойно ложилась и высовывала язык — ожидался ясный день.

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