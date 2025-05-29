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Российские бойцы сорвали попытки ВСУ прорвать рубежи под Купянском

Украинские боевики хотели закрепиться на утраченных рубежах и позициях в районе Загрызово.

Источник: Аргументы и факты

Российские подразделения сорвали попытки ВСУ прорвать рубежи на купянском направлении в районе населенного пункта Загрызово, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, за прошедшие сутки боевики ВСУ пытались продвинуться с направления Новой Кругляковки в сторону Загрызово. Они хотели закрепиться на утраченных рубежах и позициях, однако все их атаки не увенчались успехом, передает РИА Новости.

Марочко подчеркнул, что вооруженные формирования Украины понесли потери и вернулись на исходный рубеж.

Ранее военный эксперт сообщал, что российские бойцы закрепились в населённом пункте Строевка в Харьковской области и продвинулись на 1 км вглубь обороны противника.