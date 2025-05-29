Российские бойцы сорвали попытки ВСУ прорвать рубежи под Купянском

По его словам, за прошедшие сутки боевики ВСУ пытались продвинуться с направления Новой Кругляковки в сторону Загрызово. Они хотели закрепиться на утраченных рубежах и позициях, однако все их атаки не увенчались успехом, передает РИА Новости.