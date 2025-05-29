Омичи поспорили о том, какие жуки массово атаковали регион

28 мая в паблике «ЧП Омск» появилось видео с подписью: «В поселке Большие Поля нашествие колорадских жуков. Их там миллионы. Может быть, нужно принять какие-то меры?». В комментариях развернулись дебаты: многие уверенны, что на записи — другие насекомые.
«Только картофель вылазит, кустик весь в жуке, по 16 штук собираю с куста», «Дома уже убила штук 30, еще картошка не взошла, жрут помидоры под ноль», «А прикиньте идти ночью по тропинке, и там хруст такой…», — пишут один местные жители.
Другие добавляют: «Либо качество видео совсем плохо, либо это не колорадские жуки, они даже по форме другие», «Что-то больно не похож на колорадского жука, больше вот на листоеда смахивает».
Оппонирующая женщина предложила сомневающимся приехать лично в Большие Поля и убедиться в нашествии колорадских жуков.
Ранее «КП Омск» рассказала, что леса севера региона атаковал опасный вредитель — сосновый усач.