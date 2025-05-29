Омичи поспорили о том, какие жуки массово атаковали регион

«Только картофель вылазит, кустик весь в жуке, по 16 штук собираю с куста», «Дома уже убила штук 30, еще картошка не взошла, жрут помидоры под ноль», «А прикиньте идти ночью по тропинке, и там хруст такой…», — пишут один местные жители.