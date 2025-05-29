Илон Маск объявил о завершении его работы на посту госслужащего

Американский предприниматель и миллиардер, глава департамента эффективности правительства Соединенных Штатов (DOGE) Илон Маск в четверг, 29 мая, заявил, что срок его полномочий на посту госслужащего подходит к концу.
Маск также поблагодарил американского президента Дональда Трампа за стремление сократить расходы правительства США.
— Миссия DOGE будет только укрепляться со временем, поскольку она становится образом жизни всего правительства, — написал предприниматель на своей странице в социальной сети X.
Ранее в СМИ появилась информация, что Илон Маск решил покинуть свою должность на государственной службе и полностью уйти из политики в связи с угрозами его безопасности, а также негативной реакцией на его действия.
Другие издания сообщали о том, что Илон Маск разочаровался из-за поддержки Дональдом Трампом республиканского законопроекта, увеличивающего дефицит национального бюджета.
Стало известно, что между российским предпринимателем и создателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым и Илоном Маском возникли разногласия по поводу интеграции чат-бота Grok от xAI в Telegram.