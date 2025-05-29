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Казахстанцам предложили совершить жертвоприношение на Курбан айт онлайн

В Духовном управлении мусульман Казахстана сообщили о запуске сайта для дистанционного проведения обряда жертвоприношения к празднику Курбан айт, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В ДУМК призвали казахстанцев принять участие в благотворительной акции в честь священного праздника мусульман — Курбан айт.

«Для удобства населения, особенно жителей крупных городов, в этом году Курбан также пройдет в офлайн и онлайн форматах. Стоит отметить, что желающие совершить жертвоприношение в онлайн формате, могут выбрать животное для жертвоприношения через сайт и перевести необходимые средства через QR», — сказано в сообщении.

Отмечается, что баранов и коз можно принести в жертву по отдельности, а крупный рогатый скот и верблюдов можно принести в жертву как одному, так и нескольким людям вместе.

«В случае успешного выполнения заказа на ваш мобильный телефон придет sms-сообщение. После совершения жертвоприношения на указанный заказчиком номер будет отправлены фото и видеоотчеты», — добавили в ДУМК.