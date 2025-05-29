Казахстанцам предложили совершить жертвоприношение на Курбан айт онлайн

«Для удобства населения, особенно жителей крупных городов, в этом году Курбан также пройдет в офлайн и онлайн форматах. Стоит отметить, что желающие совершить жертвоприношение в онлайн формате, могут выбрать животное для жертвоприношения через сайт и перевести необходимые средства через QR», — сказано в сообщении.