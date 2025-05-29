В выходные «Поезд Победы “Молотов” посетит Менделеево

В ближайшие выходные в Карагайском районе Пермского края на железнодорожной станции «Менделеево» будет экспонироваться «Поезд Победы “Молотов”. Жители и гости поселка с 10.00 до 17.00 31 мая и 1 июня смогут посетить уникальный пермский ретропоезд, состоящий из паровоза, бронеплощадки, трех грузовых платформ, цистерны ГСМ и четырех вагонов.
Осмотр выставочно-лекционного комплекса «Поезд Победы “Молотов” проходит в основном снаружи. Несколько вагонов предназначены для самостоятельного осмотра. Экскурсии проводятся по предварительной регистрации. Внутри вагонов экспозиция сопровождается предзаписанными аудиокомментариями.
9−11 мая в Перми выставочно-лекционный комплекс посетили более 30 тысяч горожан и гостей города, а в Краснокамске 24−25 мая — более 3 тысяч человек.