В выходные «Поезд Победы “Молотов” посетит Менделеево

В ближайшие выходные в Карагайском районе Пермского края на железнодорожной станции «Менделеево» будет экспонироваться «Поезд Победы “Молотов”. Жители и гости поселка с 10.00 до 17.00 31 мая и 1 июня смогут посетить уникальный пермский ретропоезд, состоящий из паровоза, бронеплощадки, трех грузовых платформ, цистерны ГСМ и четырех вагонов.