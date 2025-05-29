Минюст поставил точку в спорах об иноагентстве Пугачевой и Урганта: как живут звезды после СВО

Артист неоднократно подчеркивал свою любовь к профессии и привязанность к родине. В своих выступлениях за границей он избегает антироссийских высказываний, напротив, открыто признается в любви к стране. Последние действия Урганта наводят на мысли о подготовке возвращения на российское телевидение. В 2023 году он заявлял о планах вернуться в эфир, а в начале 2025-го в соцсетях шоу появился первый за три года пост, сообщает «Пятый канал».