Минюст поставил точку в спорах об иноагентстве Пугачевой и Урганта: как живут звезды после СВО

Депутаты требуют признать Урганта иноагентом.
Заместитель министра юстиции Олег Свириденко заявил, что на текущий момент нет причин включать телеведущего Ивана Урганта и певицу Аллу Пугачеву в реестр иностранных агентов. По словам Свириденко, ни получение иностранного финансирования, ни угроза безопасности России в действиях артистов не выявлены. Ранее депутат Николай Новичков требовал проверить Урганта из-за его регистрации как ИП во Франции. Однако Минюст подтвердил, что обе знаменитости действуют в правовом поле. Подробнее о жизни звезд после СВО и могут ли их признать иноагентам — в материале URA.RU.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМинюст пополнил реестр иноагентов новыми именами.
Проверка Урганта.
Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Новичков повторно обратился в Минюст с просьбой проверить статус Урганта, назвав его символом «ждунов», ожидающих завершения СВО. Парламентария насторожила регистрация ведущего как ИП в недружественной стране, что, по его мнению, свидетельствует о связи с иностранным влиянием. Он подчеркнул необходимость проверки с учетом сохранения Ургантом российского гражданства. При этом сам телеведущий опровергал, что ведет бизнес во Франции.
Требование о признании Пугачевой иноагентом.
Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Аллу Пугачеву необходимо включить в реестр иноагентов из-за ее публикации о ракетном ударе по детской больнице в Киеве. Он подчеркнул, что ее действия дискредитируют ВС РФ и поддерживают западную пропаганду. Парламентарий предложил лишить Пугачеву всего имущества в России, как это предусмотрено законом.
Минюст заявил, что Ургант не подходит под определение иноагента Фото: Анна Майорова © URA.RU.
Минюст разъяснил критерии иноагентства.
Заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко заявил, что включение в реестр иностранных агентов требует доказательств нарушения закона, включая получение зарубежного финансирования или угрозу безопасности страны.
«Мы без фактуры не работаем. Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим», — передает его слова ТАСС. Он также добавил, что на данный момент оснований для признания певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Ивана Урганта иноагентами не обнаружено.
Жизнь Урганта за рубежом и в России.
В начале спецоперации ведущий разместил в соцсетях черный квадрат, который ему припоминают до сих пор и в России, и уехавшие из страны артисты. Уехал ли сам Ургант из РФ точно неизвестно. Он регулярно дает концерты за рубежом, при этом периодически появляется и на российской сцене.
Артист неоднократно подчеркивал свою любовь к профессии и привязанность к родине. В своих выступлениях за границей он избегает антироссийских высказываний, напротив, открыто признается в любви к стране. Последние действия Урганта наводят на мысли о подготовке возвращения на российское телевидение. В 2023 году он заявлял о планах вернуться в эфир, а в начале 2025-го в соцсетях шоу появился первый за три года пост, сообщает «Пятый канал».
Новый трек Пугачевой может сделать ее иноагентомФото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска.
Отъезд и политическая позиция Пугачевой.
В марте 2022 года Пугачева с семьей уехала в Израиль, после чего ее муж Максим Галкин (признан в России иноагентом) раскритиковал российские власти. Перед этим певица публично выразила солидарность с мужем, попросив внести и ее в список иноагентов. Зампред Госдумы Петр Толстой назвал ее позицию оторванной от реальности, предложив «отправить ее в музей».
Несмотря на требования активистов, Пугачеву так и не признали иноагентом, хотя в 2023 году ее заподозрили в связях с Западом. Позже она отвергла возможность возвращения в Россию.
Пугачеву проверят на дискредитацию СВО.
Глава ФПБК Виталий Бородин заявил, что новая композиция «Мама» Аллы Пугачевой требует экспертной оценки на предмет дискредитации спецоперации. По его словам, песня создана по западным методичкам и лишь прикрывается патриотической тематикой. Бородин направит обращения в Генпрокуратуру и МВД с требованием провести официальную проверку текста.
Он подчеркнул, что певица давно соответствует критериям закона об иноагентах, но Минюст пока не видит оснований для ее включения в список. Решение будет зависеть от результатов экспертизы песни и дальнейших обращений Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК), сообщает NEWS.ru.