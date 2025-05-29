Назван лучший вечерний напиток для укрепления здоровья

Около 70% иммунной системы человека сосредоточено в кишечнике. Этот орган также определяет наше настроение, массу тела, функционирование мозга и пищеварительные процессы. Одним из методов поддержания здоровья кишечника является вечерний приём «золотого» молока.
«Золотое» молоко представляет собой кремообразную смесь из куркумы, имбиря, корицы и молока, не содержащего лактозу. По утверждению диетолога Кары Хохрайтер, данный напиток одновременно питает и успокаивает желудочно-кишечный тракт.
Ключевым компонентом золотого молока служит куркума. Исследования демонстрируют, что куркумин (основное биологически активное вещество в куркуме) снижает воспалительные процессы в слизистой кишечника и обеспечивает защиту от воспалительных заболеваний кишечника. При этом чёрный перец способствует усвоению куркумина.
Еще один ингредиент — имбирь — стимулирует естественное очищение желудка, улучшает перистальтику кишечника и минимизирует проявления диспепсии.
Молоко и его растительные аналоги способствуют поддержанию водного баланса в организме. Существует также мнение, что куркума обладает мягким послабляющим действием и способствует ослаблению симптомов синдрома раздражённого кишечника, включая запоры.
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