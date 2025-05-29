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Трамп назвал «слишком большим» подаренный ему Катаром Boeing 747−8

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп счел подаренный ему Катаром самолет Boeing 747−8 слишком большим. Об этом он рассказал на встрече с журналистами в Овальном кабинете.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп счел подаренный ему Катаром самолет Boeing 747−8 слишком большим. Об этом он рассказал на встрече с журналистами в Овальном кабинете.

— Откровенно говоря, он слишком большой, — приводит слова главы Белого дома издание The Guardian.

Американского президента также спросили, будет ли Boeing 747−8 использоваться в качестве борта номер один. Трамп ответил, что самолет находится в США и «проходит переоборудование по военным стандартам».

Недавно стало известно еще об одном необычном подарке. Президент Аргентины Хавьер Милей встретил министра здравоохранения Соединенных Штатов Роберта Кеннеди — младшего с золотой бензопилой. Инструмент стал символом плана Милея «по ужесточению контроля за расходами коррумпированных политиков». Ранее он подарил аналогичную бензопилу американскому миллиардеру Илону Маску.

Еще один необычный подарок был сделан премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президенту США Дональду Трампу. Советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман поделился фотографией сувенирного пейджера, который был подарен главе Белого лома в память об операции против «Хезболлы» осенью 2024 года. На предоставленной фотографии виден позолоченный пейджер, висящий на большом срезе дерева, который в свою очередь установлен на постаменте с именем адресата.