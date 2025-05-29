Трамп назвал «слишком большим» подаренный ему Катаром Boeing 747−8

Еще один необычный подарок был сделан премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президенту США Дональду Трампу. Советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман поделился фотографией сувенирного пейджера, который был подарен главе Белого лома в память об операции против «Хезболлы» осенью 2024 года. На предоставленной фотографии виден позолоченный пейджер, висящий на большом срезе дерева, который в свою очередь установлен на постаменте с именем адресата.