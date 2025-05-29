Из канадской Манитобе эвакуируют 17 тысяч человек из-за рекордных лесных пожаров

Премьер-министр канадской провинции Манитоба Ваб Кинью объявил о введении режима чрезвычайного положения на фоне масштабных лесных пожаров в регионе. Из опасной зоны собираются эвакуировать около 17 тысяч человек.
«В течение следующих нескольких часов около 17 000 человек в северных районах будут эвакуированы из своих домов. Это самая крупная эвакуация, которую видела Манитоба на памяти большинства людей», — отметил глава провинции.
Кинью уточнил, что режим чрезвычайного положения ввели по всей провинции, чтобы спасатели смогли «оперативно реагировать на этот кризис». Большинство жителей эвакуируют в главный город провинции Манитоба — Виннипег.
Напомним, в 2023 году дым от лесных пожаров в Канаде накрыл Великобританию и континентальную Европу, а также почти десять штатов США. Предупреждения об ухудшении качества воздуха получили более 24 млн американцев.