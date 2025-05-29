Минтранс хочет обязать водителей перестраиваться перед спецтранспортом

Минтранс России разработал поправки в ПДД, которые обяжут водителей перестраиваться при приближении спецтранспорта. Согласно проекту документа, автомобилисты должны будут либо сменить полосу движения, либо предпринять другие меры для беспрепятственного проезда машин с включенными спецсигналами. Об этом пишет «Ъ».
В действующей редакции правил используется формулировка «уступить дорогу», которая не конкретизирует действия водителя. Новые нормы устранят эту неопределенность, четко предписывая перестроение при появлении транспорта с мигалками.
Под требования попадут машины скорой помощи, пожарные, полицейские автомобили, а также гражданский транспорт, перевозящий высокопоставленных лиц. Водителям запретят двигаться рядом с таким транспортом, обгонять его или создавать помехи.
Особые правила коснутся и автомобильных колонн. Если в составе движущейся группы есть машина сопровождения со спецсигналами, другие участники движения должны будут перестроиться или съехать на обочину. При этом наличие специальной окраски у транспортных средств колонны больше не будет обязательным условием.
В Минтрансе пояснили, что изменения направлены на усиление безопасности объектов государственной охраны в условиях специальной военной операции и повышенных террористических угроз.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов ожидает поступления в бюджет 52,8 миллиарда рублей от штрафов за нарушение правил дорожного движения. Это в восемь раз больше, чем планировалось изначально — 6,4 миллиарда рублей.