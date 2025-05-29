Минтранс хочет обязать водителей перестраиваться перед спецтранспортом

Особые правила коснутся и автомобильных колонн. Если в составе движущейся группы есть машина сопровождения со спецсигналами, другие участники движения должны будут перестроиться или съехать на обочину. При этом наличие специальной окраски у транспортных средств колонны больше не будет обязательным условием.