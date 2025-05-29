Силы ПВО с вечера 28 мая сбили над территорией России 48 украинских БПЛА

Российская система противовоздушной обороны (ПВО), начиная с вечера 28 мая, обезвредила над регионами России 48 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило Министерство обороны РФ.
«В период с 20:00 мск 28 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.
Больше всего вражеских дронов было уничтожено над территорией Белгородской области — 30. Кроме того, над Орловской, Рязанской и Крымом уничтожили по четыре беспилотника, над Московским регионом — три.
Над Брянской и Тамбовской областями были сбиты соответственно два и один вражеский дроны.
Напомним, ночью 29 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку трёх беспилотников на Московский регион. Позже он уточнил, что, по предварительной информации, один из домов на проспекте Вернадского в российской столице не получил серьёзных повреждений при попытке нападения БПЛА.