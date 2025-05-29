Учительницу, два года занимавшуюся сексом со школьником, арестовали в США

Пострадавший рассказал, что в начале Старк инициировала непристойные прикосновения во время уроков. Позже она забрала школьника с выпускного вечера, привезла к себе домой и занялась с ним сексом. Бывший ученик также рассказал, что они целовались между уроками в школе.