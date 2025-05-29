Учительницу, два года занимавшуюся сексом со школьником, арестовали в США

В Соединенных Штатах была арестована 40-летняя учительница из Миссури, обвиняемая в совращении ученика и сексуальных отношениях с ним на протяжении двух лет. Об этом сообщили местные СМИ.
В центре скандала оказалась Джоэль Старк из Андерсона. Расследование началось после того, как бывший ученик средней школы округа Мак-Доналд сообщил полиции о своих интимных отношениях с учительницей с 2016 по 2018 год.
Пострадавший рассказал, что в начале Старк инициировала непристойные прикосновения во время уроков. Позже она забрала школьника с выпускного вечера, привезла к себе домой и занялась с ним сексом. Бывший ученик также рассказал, что они целовались между уроками в школе.
В данный момент женщина внесла залог и находится на свободе, однако расследование продолжается, говорится в материале Westside Eagle Observer.
В середине мая также стало известно, что учительницу из американского штата Калифорния приговорили к пожизненному заключению за секс с 12-летним учеником и совращение 11-летнего.
3 апреля полиция штата Иллинойс, США, также задержала учительницу, обвиняемую в изнасиловании 15-летнего ученика. Момент задержания попал на видео.