Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учительницу, два года занимавшуюся сексом со школьником, арестовали в США

В Соединенных Штатах была арестована 40-летняя учительница из Миссури, обвиняемая в совращении ученика и сексуальных отношениях с ним на протяжении двух лет. Об этом сообщили местные СМИ.

В Соединенных Штатах была арестована 40-летняя учительница из Миссури, обвиняемая в совращении ученика и сексуальных отношениях с ним на протяжении двух лет. Об этом сообщили местные СМИ.

В центре скандала оказалась Джоэль Старк из Андерсона. Расследование началось после того, как бывший ученик средней школы округа Мак-Доналд сообщил полиции о своих интимных отношениях с учительницей с 2016 по 2018 год.

Пострадавший рассказал, что в начале Старк инициировала непристойные прикосновения во время уроков. Позже она забрала школьника с выпускного вечера, привезла к себе домой и занялась с ним сексом. Бывший ученик также рассказал, что они целовались между уроками в школе.

В данный момент женщина внесла залог и находится на свободе, однако расследование продолжается, говорится в материале Westside Eagle Observer.

В середине мая также стало известно, что учительницу из американского штата Калифорния приговорили к пожизненному заключению за секс с 12-летним учеником и совращение 11-летнего.

3 апреля полиция штата Иллинойс, США, также задержала учительницу, обвиняемую в изнасиловании 15-летнего ученика. Момент задержания попал на видео.