В Красноярске две школы закрываются на капитальный ремонт

В Красноярске школы № 30 Октябрьского района и № 94 Ленинского района не откроют свои двери для учеников 1 сентября 2025 года.
В этих учебных заведениях начнется долгожданный капитальный ремонт, о чем сообщили в мэрии города.
Обе школы были построены в советское время и ранее не подвергались капитальному ремонту. Работы в школе № 94 будет выполнять компания «КрасСтройКом», а в школе № 30 — «Стройсервис 2000».
Как отметила руководитель главного управления образования Марина Аксенова, подрядчикам предстоит выполнить значительный объем работ, включая замену устаревших инженерных коммуникаций и полную внутреннюю отделку. Финансирование будет осуществляться за счет субсидий в рамках федеральной программы «Развитие образования».
Кроме того, за счет городского бюджета планируется обновление пришкольной территории, которая будет соответствовать современным стандартам: заменят асфальтовое покрытие, проведут озеленение, обустроят клумбы и установят удобные скамейки. Обе школы должны быть готовы к 1 сентября 2026 года.
В период капитального ремонта ученики школы № 94 будут распределены по гимназии № 11, лицее № 3 и школе № 16, а учащиеся школы № 30 продолжат обучение в школе № 84 и гимназии № 13.
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