Эксперт по ЖКХ Бондарь рассказал дачникам о штрафах за нескошенную траву

— За неиспользование участка (…) может быть наложен штраф в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости, но не менее 20 000 рублей. Кроме того, предусмотрены штрафы за несвоевременное выполнение обязанности по приведению земли в пригодное состояние — для граждан от 20 000 до 50 000 рублей, — рассказал Бондарь в беседе с Lenta.ru.