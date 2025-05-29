Эксперт по ЖКХ Бондарь рассказал дачникам о штрафах за нескошенную траву

Дачник, который получил свой участок под садоводство, обязан не просто заниматься огородом. Он также должен следить, чтобы территория не зарастала травой, иначе за это может грозить штраф. Об этом рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
При этом особенно внимательно надо следить за борщевиком Сосновского — за его разрастание на участке может быть назначен штраф до 5 000 рублей в зависимости от региона.
— За неиспользование участка (…) может быть наложен штраф в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости, но не менее 20 000 рублей. Кроме того, предусмотрены штрафы за несвоевременное выполнение обязанности по приведению земли в пригодное состояние — для граждан от 20 000 до 50 000 рублей, — рассказал Бондарь в беседе с Lenta.ru.
При этом в случае неправильного хранения удобрений на даче также могут оштрафовать. Так, штраф для физических лиц составляет от 1 тысячи до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 2 тысяч до 5 тысяч рублей.
Дачникам также рассказали, что за сжигание сухой травы, хвороста и других легковоспламеняющихся материалов на участках, расположенных рядом с лесами, при нарушении требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы.