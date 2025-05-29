В Хабаровске на День города выступит Алексей Глызин и местные группы

В Хабаровске 31 мая на Комсомольской площади с 18:00 развернётся большой концерт в честь Дня города, сообщает hab.aif.ru.
В программе — выступления местных музыкальных коллективов и приглашённых артистов. Откроет праздник группа «Камни», задав бодрый ритм вечера. Далее на сцену выйдут Battle Naggets, «Вишнёвый коктейль», «Сателит», «Клим Ворошилов» и «Моё дело», создавая насыщенное и разнообразное музыкальное настроение.
Особым украшением станет выступление заслуженного артиста России Алексея Глызина, который завершит вечер программой с живым звуком и харизмой, знакомой слушателям не одно десятилетие. От классических хитов до современного звучания — концерт обещает понравиться зрителям всех возрастов, сообщает festdv.ru.
Вход на мероприятие свободный.