В Хабаровске на День города выступит Алексей Глызин и местные группы

Особым украшением станет выступление заслуженного артиста России Алексея Глызина, который завершит вечер программой с живым звуком и харизмой, знакомой слушателям не одно десятилетие. От классических хитов до современного звучания — концерт обещает понравиться зрителям всех возрастов, сообщает festdv.ru.