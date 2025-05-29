Врач Лапа рассказала, как остановить кровотечение из носа

При кровотечении из носа необходимо лечь на бок, положить на лоб мокрый платок и вставить в нос вату — это поможет остановить кровь. Об этом корреспонденту aif.ru рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.
«Самое главное — не паниковать. Нужно положить человека и лучше на бочок. Если есть носовой платок или что-то подобное, то обязательно намочить его и положить на голову — на лоб. Это поможет сузить кровеносные сосуды и уменьшить кровотечение. Вату или бинт вставить в нос, чтобы прекратилось кровотечение, то есть зажать сосуд. Также необходимо в такой ситуации, если это произошло на улице, дать человеку, как я всегда говорю, уйти в тенек, чтобы он не находился на солнце. Поскольку солнечный удар может вызвать кровотечение из носа», — сказала собеседница издания.
Ранее Лапа рассказала aif.ru, на что указывает кровотечение из носа.
До этого врач-дерматолог, эндокринолог и кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева заявляла, что погружение лица в ледяную воду может быть небезопасным для людей с дерматологическими заболеваниями.