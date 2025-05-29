31 мая в Хабаровске некоторые автобусы будут ходить до полуночи

По окончании праздничного концерта на Комсомольской площади, посвященного 167-й годовщине основания Хабаровска, будет продлена работа пассажирского транспорта. Троллейбус «единица» и несколько автобусов будут работать 31 мая до полуночи, сообщает ИА AmurMedia.
Рейсы будут выполняться по мере наполнения салонов транспортных средств по следующим направлениям:
— от Комсомольской площади — по троллейбусному маршруту № 1, автобусным маршрутам № 14, 82;
— от остановочного пункта «Гостиница “Амур”» — по маршруту № 8;
— от остановочного пункта «Управление ДВЖД» — по маршрутам № 23, 71;
— от остановочного пункта «Уссурийский бульвар» — по маршруту № 25;
— от остановочного пункта «Речной вокзал» — по маршруту № 33;
— от остановочного пункта «Краевая научная библиотека» — по маршрутам № 34, 56, 83П;
— от остановочного пункта «Главпочтамт» — по маршруту № 58;
— от остановочного пункта «Театр Драмы» — по маршруту № 73.
Получить информацию о работе маршрутов пассажиры смогут у диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56.