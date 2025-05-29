31 мая в Хабаровске некоторые автобусы будут ходить до полуночи

По окончании праздничного концерта на Комсомольской площади, посвященного 167-й годовщине основания Хабаровска, будет продлена работа пассажирского транспорта. Троллейбус «единица» и несколько автобусов будут работать 31 мая до полуночи, сообщает ИА AmurMedia.