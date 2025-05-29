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Сухая и жарка погода сохранится в Башкирии до конца рабочей недели

В Башкирии потеплеет до +32 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. По словам синоптиков, в республике будет становиться лишь жарче.

В четверг, 29 мая, осадков метеорологи не ожидают. Столбики термометров днем покажут +25…+30 градусов. Характер погоды совсем не изменится и на следующий день, лишь местами в ночные часы может похолодать до +5 градусов.

В субботу, 31 мая, температура воздуха прогреется до +32 градусов. Дождей синоптики Башгидрометцентра не прогнозируют.

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