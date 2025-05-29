Тигры загрызли 11 человек в Индии

Нападения животных происходят и в других странах. Например, в Канаде медведь убил, а потом съел 60-летнего мужчину из индейского поселения в провинции Манитоба. Сотрудница полиции Джули Куршен рассказала, что в последнее время медведи все чаще подбираются близко к человеческим жилищам.