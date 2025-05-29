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Тигры загрызли 11 человек в Индии

В округе Чандрапур, Индия, за 17 дней тигры убили 11 местных жителей. Об этом пишут местные СМИ.

В округе Чандрапур, Индия, за 17 дней тигры убили 11 местных жителей. Об этом пишут местные СМИ.

Два новых смертельных нападения произошли в буферной зоне заповедника Тадоба-Андхари во вторник, 27 мая. 45-летняя Нанда Санджай Макалвар, собирая бамбук в лесу вместе с мужем и другими жителями деревни Чироли, стала жертвой хищника. В том же районе 52-летний Суреш Сопанкар был убит, пока пас скот.

23 мая тигр напал на 55-летнего пастуха Банду Парашурам Ураде, когда тот выгонял скот на пастбище. 17 мая в результате нападения тигра погиб 70-летний Риши Пендора из деревни Бхандурна. На следующий день хищник атаковал 63-летнего Мароти Шенде, который собирал листья чернодревесной хурмы в лесу Талохи.

Ранее, 14 мая, тигр убил 54-летнюю Качрабаи Бхарде из деревни Карбада. Утром 13 мая недалеко от деревни Бадурни хищник растерзал 30-летнюю Бхуванешваи Бхендре. 11 мая в лесу были найдены останки 65-летней Нималы Шенде из деревни Нагла. А 10 мая тигр напал сразу на троих жителей деревни Мендхамал: 55-летнюю Кантабай Чоудхари, ее 30-летнюю невестку Шубханги Чоудхари и 50-летнюю Сарику Шенде, пишет The Free Press Journal.

Нападения животных происходят и в других странах. Например, в Канаде медведь убил, а потом съел 60-летнего мужчину из индейского поселения в провинции Манитоба. Сотрудница полиции Джули Куршен рассказала, что в последнее время медведи все чаще подбираются близко к человеческим жилищам.