«Решение Минска и Москвы». Глава Совбеза Вольфович сказал о причине снижения масштаба учений «Запад-2025»

Вольфович отметил, что масштаб учений снизят, а основные маневры отнесут вглубь Беларуси для того, чтобы продемонстрировать соседним странам то, что Беларусь и Россия не представляют никакой угрозы. Также это должно поспособствовать снижению градуса напряженности.