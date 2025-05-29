«Решение Минска и Москвы». Глава Совбеза Вольфович сказал о причине снижения масштаба учений «Запад-2025»

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович прокомментировал снижение масштаба учений «Запад-2025», пишет РИА Новости.
Накануне Минобороны заявило, что Беларусь снижает параметры учений «Запад-2025» и переносит основные маневры вглубь страны от границы с Евросоюзом.
В Совбезе пересмотр параметров проведения военных учений «Запад-2025» назвали совместным решением Минска и Москвы.
Вольфович отметил, что масштаб учений снизят, а основные маневры отнесут вглубь Беларуси для того, чтобы продемонстрировать соседним странам то, что Беларусь и Россия не представляют никакой угрозы. Также это должно поспособствовать снижению градуса напряженности.
— Мы готовимся для защиты своей территории, — заявил госсекретарь Совбеза Беларуси.
При этом Вольфович обратил внимание на то, что европейские страны пытаются представить белорусско-российские учения «Запад-2025» как попытку подготовки к развязыванию вооруженной агрессии, что он назвал «полнейшей глупостью».
— Пытаются сказать, что это учение носит агрессивный характер… Это глупость полнейшая, — заключил он.