Жители Башкирии стали получать повышенные счета за капремонт домов.

С 1 мая 2025 года в Башкирии минимальный размер взноса на капремонт для многоквартирных домов до 6 этажей включительно установлен в размере 12,5 рубля за квадратный метр, а для домов выше 6 этажей — 13,2 ₽ за кв. м. Об этом на своем сайте напоминает Фонд капремонта РБ.