Жители Башкирии стали получать повышенные счета за капремонт домов.

С 1 мая 2025 года в Башкирии минимальный размер взноса на капремонт для многоквартирных домов до 6 этажей включительно установлен в размере 12,5 рубля за квадратный метр, а для домов выше 6 этажей — 13,2 ₽ за кв. м. Об этом на своем сайте напоминает Фонд капремонта РБ.
Если в 2024 году собственники однокомнатной квартиры в доме менее 6 этажей площадью 30 квадратных метров платили в месяц 223,8 рубля, а в доме свыше указанной этажности 243 рубля, то в 2025 году начисления в месяц составят 375 рублей и 396 рублей соответственно.
В Фонде капремонта уточняют, что увеличение минимального взноса обусловлено ростом инфляции, удорожанием стоимости стройматериалов и работ. При этом жители 89 многоквартирных домов Башкирии приняли решили вносить больше установленного минимального размера. Превышение составляет от 0,5 до 17 рублей, что позволяет выполнить ремонт в более ранние сроки.
Ранее сообщалось, что в Башкирии начались встречи с жителями домов перед проведением капремонта.