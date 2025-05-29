В Омске появится новая 11-этажка

Омские власти продолжают развивать новый жилой район «Амурский». 29 мая мэр Сергей Шелест рассказал, что департамент архитектуры выдал разрешение на строительство очередного 11-этажки в третьем мкрн.
«Она будет рассчитана на 185 квартир: 67 однокомнатных, 89 двухкомнатных и 29 трехкомнатных. Общая площадь жилых помещений дома составит 10 224 квадратных метра», — рассказал градоначальник в своем телеграм-канале.
Сергей Шелест также опубликовал рендер проекта и добавил, что здание возводит компания СМУ-10 Стройбетон «Северное».
Ранее «КП Омск» сообщила, что регион атаковали жуки, похожие на колорадских.