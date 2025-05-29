Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция Ростова-на-Дону разыскивает участников драки возле жилого комплекса

В одном из ЖК Ростова произошла массовая драка, полиция начала проверку.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону возле жилого комплекса «Екатерининский» произошел конфликт между местными жителями. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области. В дежурную часть Отдела полиции № 2 поступил вызов, и на место оперативно выехал наряд патрульно-постовой службы. Однако к моменту прибытия стражей порядка участники инцидента уже скрылись.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают участников стычки. Для этого изучаются записи с камер видеонаблюдения, а также опрашиваются возможные свидетели.

— Работа ведется в установленном порядке, все обстоятельства будут тщательно проверены, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Подпишись на нас в Telegram.