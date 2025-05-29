Полиция Ростова-на-Дону разыскивает участников драки возле жилого комплекса

В Ростове-на-Дону возле жилого комплекса «Екатерининский» произошел конфликт между местными жителями. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области. В дежурную часть Отдела полиции № 2 поступил вызов, и на место оперативно выехал наряд патрульно-постовой службы. Однако к моменту прибытия стражей порядка участники инцидента уже скрылись.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают участников стычки. Для этого изучаются записи с камер видеонаблюдения, а также опрашиваются возможные свидетели.
— Работа ведется в установленном порядке, все обстоятельства будут тщательно проверены, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
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