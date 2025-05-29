Полиция Ростова-на-Дону разыскивает участников драки возле жилого комплекса

В Ростове-на-Дону возле жилого комплекса «Екатерининский» произошел конфликт между местными жителями. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области. В дежурную часть Отдела полиции № 2 поступил вызов, и на место оперативно выехал наряд патрульно-постовой службы. Однако к моменту прибытия стражей порядка участники инцидента уже скрылись.