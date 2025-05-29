Певец Эдуард Шарлот отправлен в колонию-поселение в Тольятти

Певец и блогер Эдуард Шарлот отправлен в колонию-поселение № 1 в городе Тольятти Самарской области, рассказал его отец Валерий Шарлот.
По словам мужчины, Шарлота привезли в Тольятти после майских праздников, передает ТАСС.
Он также рассказал, что блогер сейчас занимается восстановлением паспорта, который ранее сжег. У Шарлота есть возможность телефонной связи и свиданий с родственниками.
Валерий Шарлот добавил, что намерен подать кассационную жалобу с целью смягчения приговора сыну.
Напомним, суд признал Эдуарда Шарлота виновным по статьям о реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Он был приговорен к 5,5 годам колонии-поселения. Ему также запрещено в течение четырех лет заниматься администрированием интернет-ресурсов.
Ранее сообщалось, что Шарлота исключили из перечня террористов и экстремистов.