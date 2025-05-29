Певец Эдуард Шарлот отправлен в колонию-поселение в Тольятти

Напомним, суд признал Эдуарда Шарлота виновным по статьям о реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Он был приговорен к 5,5 годам колонии-поселения. Ему также запрещено в течение четырех лет заниматься администрированием интернет-ресурсов.