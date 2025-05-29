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Трамп оценил подаренный ему правительством Катара Boeing

Королевская семья Катара подарила президенту США сверхроскошный Boeing 747−8.

Источник: Аргументы и факты

Глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп поделился своим мнением о самолёте Boeing 747−8, который был подарен ему правительством Катара. Об этом сообщает The Guardian.

В ходе общения с журналистами в Овальном кабинете Трамп прокомментировал подарок. Он обратил внимание на размеры самолёта и признался, что он «слишком большой».

Также у президента спросили, будет ли Boeing 747−8 использоваться в качестве борта номер один. Трамп ответил, что самолёт в данный момент находится в Соединённых Штатах и проходит модернизацию в соответствии с военными стандартами.

Ранее в Белом доме рассказали, что власти Катара предложили передать Boeing 747−8 Пентагону. Трамп, комментируя эту инициативу, отметил, что отказываться от предложения «было бы глупо».