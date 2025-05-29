Дачникам напомнили о штрафах за нескошенную траву и рост борщевика на участке

Владельцы дачных участков обязаны поддерживать территорию в ухоженном состоянии, иначе им грозят существенные штрафы. Об этом предупредил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в интервью Lenta.ru.
Согласно действующим нормам, дачники должны регулярно косить траву не только на своей земле, но и на общих территориях, если участок входит в садовое товарищество. Особое внимание уделяется борьбе с борщевиком Сосновского — за это нарушение штраф может достигать 5 тысяч рублей в зависимости от региона.
Эксперт уточнил, что за нецелевое использование земель сельхозназначения предусмотрены более серьезные санкции. Размер штрафа составляет 1−1,5% от кадастровой стоимости участка, но не менее 20 тысяч рублей. Дополнительно могут оштрафовать на 20−50 тысяч рублей за несвоевременное приведение территории в порядок.
При длительном (более 3 лет) отсутствии ухода за участком местные власти вправе потребовать устранить нарушения. Если предписание игнорируется, дело может дойти до суда и конфискации земли, предупредил специалист.
Ранее в Роскачестве рассказали, какие растения и грибы на даче могут подвести россиян под уголовную статью. За культивирование запрещенных растений и грибов в крупном размере предусмотрены штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, а также ограничение или лишение свободы до двух лет.