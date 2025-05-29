Дачникам напомнили о штрафах за нескошенную траву и рост борщевика на участке

Ранее в Роскачестве рассказали, какие растения и грибы на даче могут подвести россиян под уголовную статью. За культивирование запрещенных растений и грибов в крупном размере предусмотрены штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, а также ограничение или лишение свободы до двух лет.